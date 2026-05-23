Call of Duty у реальності: Україна впроваджує нові правила війни, – The Times

У штабах українських підрозділів використовують інтерфейси, схожі на комп'ютерні ігри. Система "єБали" перетворює результати бойової роботи на бали, які можна обмінювати на різне озброєння через маркетплейс Brave1.

Про це пише The Times.

Яку систему впроваджує Україна?

Запущена у 2024 році система "єБали", стала одним із нових інструментів української армії для оцінки ефективності підрозділів на фронті. Вона передбачає нарахування балів за півдтверджені результати бойової роботи.

Їх військові можуть використати для отримання необхідного обладнання через платформу Brave1. Утім, така модель викликає неоднозначну реакцію серед західних партнерів через схожість інтерфейсів з відеоіграми.

Попри це, українські військові вважають дієвим механізмом мотивації та швидкого забезпечення підрозділів. Начальника управління безпілотних систем 7-го корпусу Денис Поляченко також каже про позитивні результати.

За його словами, завдяки функціонуванні такої системи українські військові отримують змогу оперативніше закривати власні потреби у техніці та засобах ураження, не чекаючи раніше тривалих бюрократичних процедур.

Вони можуть самі вибирати з доступного списку,

– каже підполковник.

Видання пише, що всі підрозділи потрапляють до спільної рейтингової системи, де бали нараховуються за ураження особового складу, техніки, систем радіоелектронної боротьби, командних пунктів та інших цілей.

Після підтвердження результатів військові мають змогу обмінювати накопичені бали на FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та інші види важливого озброєння і техніки.

Подібна система нараховує різну кількість балів залежно від результату, зокрема за ліквідовану ціль нараховують 12 балів, за поранення можна отримати 8 балів, а за знищену техніку, наприклад, мотоцикл надають 4 бали.

"Ця система діє скоріше як мотиватор робити більше. Ти працюєш, звітуєш, отримуєш бали назад, а потім конвертуєш їх у додаткові ресурси крім того, що надається збройними силами", – підкреслив український військовий.

Наприклад, активно закуповують продукцію українських оборонних компаній, зокрема, ударні дрони Nemesis виробництва Uforce, які використовують для атак по російській техніці, артилерії, а також військовій інфраструктурі.

Керівник компанії Олег Рогінський заявив, що така модель дозволяє командирам самостійно визначати потреби підрозділів, а виробникам дає змогу отримувати швидкий зворотний зв'язок щодо ефективності продукції.

На тлі активного застосування безпілотників українські посадовці говорять про поступове визначення російських ресурсів. Лише за останній місяць Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та важкопораненими.

Такі дані наводить міністр оборони України Михайло Федоров. Як зазначають у Києві, українська стратегія полягає у максимальному збільшенні витрат Росії та ударах по критичній інфраструктурі за допомогою далекобійних дронів.

Які успіхи здобуває Україна?

Аналітики ISW нещодавно повідомили про посилення ударів середньої дальності українськими військовими завдяки яким страждає робота ворожих транспортних маршрутів, що відчутно погіршує логістику російської армії.

The Economist інформувало серйозну втрату Росією територій в Україні, які окупували раніше. Таку позитивну динаміку фіксують уперше з 2023 року. Силам оборони вдалося звільнити орієнтовно 189 квадратних кілометрів.

Водночас NYT повідомляло про підготовку України до тривалої війни з Росією на тлі фактичного призупинення переговорного процесу, послаблення відносин зі США, а також зменшення залежності від західної допомоги.