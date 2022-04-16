Володимир Зеленський зауважив, що "кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру".

До теми Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й справедливість: Зеленський звернувся до українців

Кожен українець заслуговує на свій комфортний та життєвий простір

Мовиться як і про людей, чиє житло зруйнували російські окупанти, так і про тих, хто ніколи його не мав. Український уряд хоче надати житло навіть пенсіонерам, які так і не отримали своє помешкання.

Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти,

– сказав президент.

Також президент згадав й працівників інших сфер, які вимушені все своє життя жити в гуртожитках попри те, що працюють в інтересах суспільства.

Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя,

– заявив Зеленський.

Він зауважив, що це повинні забезпечити уряд, усі органи центральної влади та місцева влада.

І забезпечать. Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. На безпечний і комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі,

– повідомив глава держави.

Як держава планує реалізувати цей проєкт

За словами Володимира Зеленського, щоб реалізувати цей проєкт держава вже залучає провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку.

Уряд планує долучити до цього компанії, держав-партнерів та міжнародних донорів. Президент переконаний, що цей проєкт вийде втілити в життя.

Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене,

– наголосив він.

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