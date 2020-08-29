Перша доба заборони в'їзду: скількох іноземців впустили в Україну та скільком відмовили
Протягом 28 серпня – першого дня заборони в’їзду іноземців в Україну – перетнути кордон не дозволили 250 іноземним громадянам. Ще приблизно 8,5 тисяч людей змогли потрапити у країну.
З 28 серпня в Україні почала діяти місячна заборона на перетин кордону іноземцями. Статистику допусків та відмов за перший день її дії назвав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пишуть "Українські новини".
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Вчора (28 серпня – 24 канал) на в'їзд в Україну прибули 8,5 тисячі іноземців – ті, хто потрапив у категорію винятків. Приблизно 250 іноземців отримали відмову на в'їзд до нашої держави,
– розповів Демченко.
Однак він не зміг відповісти, скільки хасидів змогли і не змогли в'їхати на територію країни.
Заборона в’їзду іноземців: основне
- Раніше уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.
- У ЗМІ все частіше говорять, що обмеження ввели з метою запобігання масового паломництва в Україну хасидів.
- Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.
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Хасиди в Умані: головне
- Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана, який був засновником брацлавського хасидизму.
- Цього року традиційне святкування Рош га-Шана відбудеться в умовах карантину.
- Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.