Протягом 28 серпня – першого дня заборони в’їзду іноземців в Україну – перетнути кордон не дозволили 250 іноземним громадянам. Ще приблизно 8,5 тисяч людей змогли потрапити у країну.

З 28 серпня в Україні почала діяти місячна заборона на перетин кордону іноземцями. Статистику допусків та відмов за перший день її дії назвав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пишуть "Українські новини".

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Вчора (28 серпня – 24 канал) на в'їзд в Україну прибули 8,5 тисячі іноземців – ті, хто потрапив у категорію винятків. Приблизно 250 іноземців отримали відмову на в'їзд до нашої держави,

– розповів Демченко.

Однак він не зміг відповісти, скільки хасидів змогли і не змогли в'їхати на територію країни.

Зверніть увагу! Напередодні у Держприкордонслужбі заявили, що не впустили на українську територію десятки хасидів, адже вони не змогли пояснити мету своєї поїздки.

Заборона в’їзду іноземців: основне

Раніше уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.

У ЗМІ все частіше говорять, що обмеження ввели з метою запобігання масового паломництва в Україну хасидів.

Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.

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