Україна заглушила спроби росіян передати плани атаки: їм включили наш гімн

Російські загарбники намагалися передати плани атаки короткохвильовим радіо. Натомість їм довелося слухати державний гімн України.

Відповідне аудіо у своєму твітері опублікував болгарник Христо Грозєв. Він є журналістом-розслідувачем видання Bellingcat.

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Україна глушила розмову російських загарбників

"Війна слів, пісень та бомб: російські офіси щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх своїм національним гімном", – написав Грозєв. Окупанти хотіли передати плани атак, але їм довелося попрощатися. Вони майже не чули один одного – так голосно звучав український гімн. За словами Грозєва, звучали також й промовисті послання для ворога, такі як "смерть агресору й Путіну-мудаку" та "Слава Україні".

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