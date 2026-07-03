Не лише отримує допомогу: Україна закликає НАТО вперше визнати її нову роль у блоці

Київ хоче, щоб у НАТО офіційно визнали нову роль України в системі євроатлантичної безпеки. Ухвалення цього рішення можливе уже найближчим часом.

Про це заявила глава Місії України при НАТО Альони Гетьманчук, пише РБК-Україна.

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Як змінилася роль України в НАТО?

Під час саміту НАТО в Анкарі 7 – 8 липня відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Напередодні нього Україна сподівається, що союзники офіційно визнають її нову роль.

Київ закликає, щоб у підсумковій декларації нарешті закріпили статус України як держави, яка зміцнює безпеку Альянсу, а не просто отримує його підтримку.

Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги,

– зазначила Альона Гетьманчук.

Вона також зауважила, що майбутній саміт в Анкарі буде першим, в якому Україна братиме участь уже в новому статусі. Але надзвичайно важливо, що члени Альянсу відзначили цей факт у фінальній декларації.

Загалом протягом останніх років співпраця України та НАТО вийшла на новий рівень. Важливу роль тепер відіграють саме інтеграція нашої держави до структур Альянсу та практичний внесок у колективну безпеку.

До слова, Саміт НАТО у 2027 році в Албанії може не відбутися. Причина у тому, що США певною мірою невдоволені через видатки цієї країни на оборону.