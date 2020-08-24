Україна запропонувала Німеччині долучитись до міжнародної платформи. На ній офіційний Київ з партнерами розглядатиме заходи для "неминучої деокупації" Кримського півострова.

Німеччину запросили долучитись до міжнародної платформи

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом, інформує 24 канал.

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Я поінформував Гайко про те, що МЗС розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації, затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі у цій платформі,

– розповів Кулеба.

У МЗС шукають різні майданчики для питання Криму

Раніше у МЗС повідомили, що Україна збирається використати платформу Тюркського союзу – як платформу для боротьби з деокупацією Криму. До Тюркського союзу входять тюркомовні країни, Україна хоче отримати в організації статус спостерігача.

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