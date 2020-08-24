Україна запросила Німеччину долучитись до платформи з деокупації Криму
Україна запропонувала Німеччині долучитись до міжнародної платформи. На ній офіційний Київ з партнерами розглядатиме заходи для "неминучої деокупації" Кримського півострова.
Німеччину запросили долучитись до міжнародної платформи
Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом, інформує 24 канал.
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Я поінформував Гайко про те, що МЗС розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації, затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі у цій платформі,
– розповів Кулеба.
У МЗС шукають різні майданчики для питання Криму
Раніше у МЗС повідомили, що Україна збирається використати платформу Тюркського союзу – як платформу для боротьби з деокупацією Криму. До Тюркського союзу входять тюркомовні країни, Україна хоче отримати в організації статус спостерігача.
Головне про окупацію Криму
- Росія анексувала Крим у 2014 році.
- Підставою для анексії став так званий референдум, який окупанти провели під дулами автоматів.
- Відповідно до нього, 96,77% жителів Криму підтримали так зване приєднання півострова до Росії.
- 18 березня 2014 року в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
- Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Росією українського Криму незаконними та засудили дії Росії.
- Росія називає анексію Криму абсолютно легітимною.