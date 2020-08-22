Ще один майданчик для деокупації Криму: у МЗС заговорили про Тюркський союз
Як майданчик для боротьби за деокупацію Криму Україна має намір використати платформу Тюркського союзу. Зараз офіційний Київ хоче отримати статус спостерігача.
Ще один майданчик для деокупації Криму: що відомо
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Як зазначила посадовиця у коментарі "Радіо Свобода", Тюркський союз – це міжнародна організація, до якої входять тюркомовні країни.
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Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму й кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації,
– зазначила Джапарова.
За її словами, також у планах української влади – безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.
"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже було передано офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо на можливість запуску цієї платформи", – зауважила вона.
Заступниця очільника МЗС додала, що передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи.
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Коротко про анексію Криму
- Росія анексувала Криму у 2014 році. В Україні офіційною датою окупації є 20 лютого 2014-го.
- Підставою для анексії став так званий референдум, який окупанти провели під дулами автоматів.
- Відповідно до нього, 96,77% жителів Криму підтримали так зване приєднання півострова до Росії, у Севастополі цей показник становив 95,6%. Відомо, що результати цього референдуму були грубо сфальсифікованими.
- Вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
- Передувало цим подіям прибуття на півострів так званих "зеленим чоловічків" із Росії. Вони допомогали колаборантам захоплювати важливі об'єкти: військові частини, аеродроми, урядові будівлі тощо. Вже потім господар Кремля Путін визнав, що мав до них стосунок, хоча спочатку усе спростовував.
- Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Росією українського Криму незаконними та засудили дії Росії. Крім того, країни Заходу запровадили економічні санкції.
- Натомість Росія усе заперечує та називає анексію Криму "відновленням історичної справедливості".