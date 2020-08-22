Як майданчик для боротьби за деокупацію Криму Україна має намір використати платформу Тюркського союзу. Зараз офіційний Київ хоче отримати статус спостерігача.

Ще один майданчик для деокупації Криму: що відомо

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Як зазначила посадовиця у коментарі "Радіо Свобода", Тюркський союз – це міжнародна організація, до якої входять тюркомовні країни.

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Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму й кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації,

– зазначила Джапарова.

За її словами, також у планах української влади – безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.

"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже було передано офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо на можливість запуску цієї платформи", – зауважила вона.

Заступниця очільника МЗС додала, що передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи.

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