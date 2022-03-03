Наша держава вимагає покарання для Росії за злочини проти людства, які загарбницькі війська вчинили від початку війни. Для цього в ОБСЄ запустили Московський механізм.

Цей механізм запустила Україна спільно з 45 іншими державами. Він передбачає створення експертної комісії.

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Іронічно, що саме за допомогою Московського механізму розслідуватимуть злочини Росії проти людства через початок війни проти України.

Разом із 45 державами Україна запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Росії. Експертна місія передасть висновки механізмам підзвітності, зокрема міжнародним судам і трибуналам,

– заявив Кулеба.

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