Початковий задум росіян з наступом весною та влітку був зірваний, – Коваленко

Українські військові все більш системно б'ють по логістиці окупантів. Це завдає їм помітних неприємностей. А задум росіян із весняно-літнім наступом цілковито зірвався.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Що сказав Коваленко про "успіхи" росіян?

Ворожа армія не може сховати свої логістичні маршрути від ударів СОУ ні на тимчасово окупованій українській території, ні на своїх власних землях у глибокому тилу.

За словами Коваленка, безвихідь і невдачі на фронті штовхають противника до ударів по житлових будинках в українських містах. Проте такі дії не мають нічого спільного з системним веденням війни – натомість росіяни зазнають суттєвих втрат.

В будь-якому випадку, початковий задум росіян з наступом весною та влітку був зірваний,

– наголосив Коваленко.

Яка ситуація на Півдні України та в Криму?

Після серії успішних ударів українських сил по паливній та транспортній інфраструктурі окупантів у Криму російське командування змушене змінювати логістику. Зокрема, для перевезення пального почали використовувати цивільний транспорт.

Крім того, російські військові відмовилися від перевезення вантажів трасою Р-280 "Новоросія" через постійні удари Сил оборони України.

Також у ніч на 9 червня було пошкоджено міст біля Чонгара, через що рух на ньому тимчасово перекрили. На самому півострові тим часом загострюється проблема з нестачею пального. А місцеві ще й почали підіймати паніку через дефіцит продуктів.