Україна змінює динаміку на полі бою, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні вдається змінювати динаміку на полі бою. Водночас, за його словами, Київ потребує подальшої підтримки, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Про це Рютте сказав під час спілкування з журналістами в Анкарі, повідомляє 24 Канал.

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Як змінюється ситуація на фронті?

Марк Рютте заявив, що європейські союзники Альянсу та Канада минулого року збільшили оборонні витрати майже на 20% порівняно з попереднім роком.

За його словами, якщо враховувати 2025 і 2026 роки разом, додаткові інвестиції в оборону вже становлять 258 мільярдів доларів, і ця тенденція зберігається.

Ми інвестуємо у власну безпеку, гарантуючи, що маємо все необхідне для захисту наших суспільств сьогодні та завтра, тому що загрози, з якими ми стикаємося, реальні, зокрема з боку Росії, яка продовжує вести війну проти України,

– наголосив генеральний секретар НАТО.

Рютте зазначив, що Україні вдається змінювати динаміку на полі бою завдяки мужності, відданості та винахідливості українських військових. Однак, за словами генсека НАТО, Київ потребує подальшої підтримки, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Усі союзники НАТО повинні докласти всіх зусиль, щоб підтримка України продовжувала надходити,

– підсумував він.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що за рік темпи просування росіян впали майже у 16 разів, адже окупантам досі не вдалося нівелювати успіхи українських контратак на Куп'янському та Олександрівському напрямках.

Водночас найбільших територіальних успіхів росіяни досягли лише поблизу Костянтинівки на Донеччині, де вони продовжують повільно просуватися в умовах міської забудови.