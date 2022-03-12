Відповідну інформацію президент оприлюднив 12 березня під час зустрічі з іноземними ЗМІ. Це трапилось на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Не закриють небо, поки бомба не прилетить у кафе, де сидітимуть

Володимир Зеленський розповів, що інколи йому здається, що деякі представники світу не закриють небо, поки не будуть сидіти в кафе й поки бомба не прилетить туди. До того часу вони не повірять, що це станеться з ними. І до того моменту ніхто небо закривати не буде.

Я нікому не бажаю цього точно і не хочу, щоб увесь світ, вся Європа відчула, як нам боляче. Ні, я вважаю, що для цього є досвід політиків – щось зробити до того, як народу стане боляче,

– заявив президент.

Є декілька мождивостей закрити небо

Володимир Зеленський пояснив, що є декілька способів "закрити небо" над Україною.

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