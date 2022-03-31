Україна – зовсім не Росія, – колаборантка Поклонська допускає, що росіян можуть обманювати

Колаборантка Наталія Поклонська раптово заявила, що в Україні суспільно влаштоване по-іншому, аніж в Росії. Мовляв, тут "вже сформувалося щось своє".

Зрадниця України, яка сприяла окупації Криму, заявила, що за 8 років в Україні багато чого змінилося. Зокрема, змінювалися президенти.

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Україна це не Росія. Там по-іншому влаштоване суспільство. Там протягом 8 років, я не була присутньою, я не знаю, як розвивалося життя, просто зі слів знаю, але там уже сформовано щось своє. Вже люди влаштувалися в те суспільство і стали виживати по-своєму,

– сказала експрокурорка Криму.

Вона зазначила, що в Україні є люди, які б не зустрічали російських військових з квітами. Поклонська, мовляв, не здивована, що "українці вчинили не так, як кажуть деякі ЗМІ".

Колаборантка сказала, що їй здається, що в Росії проводять "внутрішню диверсійну інформацію, бо деякі озвучені речі просто фантастичні".

До речі, зрадниця України закликала президента Володимира Зеленського капітулювати. В її уяві українці "зрозуміли" б це.

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