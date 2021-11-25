Знаєте, от він же наче це нас заспокоював. Мовляв, бачте, як швидко депутати можуть зібратися і проголосувати за потрібне.

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Проте мене особисто така заява Корнієнка взагалі не заспокоїла, адже, як на мене, це все одно означатиме, що ми втрачатимемо час у разі російської агресії. Ба більше, вже визнаємо, що на кілька годин майбутню війну Росії програємо, поки депутати збиратимуться в парламенті для голосування.

Ми не готові

І знову ж таки це голосування парламентом не означатиме, що найскладніше, мовляв, вже буде зроблено, і далі нам буде тільки перемога. І близько такого немає.

Нам і далі умови диктує Росія, а ми на неї лише реагуємо. Навіть якщо реагуємо оперативно (із запізненням у кілька годин, якщо вірити Корнієнкові), то це все одно означає, що ми йдемо у фарватері російських дій та рішень.

Що ми не готові, як то кажуть, бити на випередження, що ми не готові наперед передбачати очевидне.

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Можемо виграти цілі тижні

Можете мене називати панікером, але я не розумію, чому, маючи інформацію від іноземної та української розвідки про можливість повномасштабного російського вторгнення, ми не оголошуємо хоч би збори резервістів – офіцерів запасу і тих, хто воював.

Такі от збори для бойового злагодження у будь-якому разі не будуть зайвими навіть якщо і немає жодної загрози російського вторгнення. Проте якщо така загроза є, то це дозволить зекономити не те що години, а вже дні, а може й тижні для посилення нашого війська.

Не розумію, чому при Порошенкові ми могли собі дозволити його на 2 місяці запровадити, але при Зеленському такого не робимо, якщо, знову ж таки, наче маємо реальну загрозу того російського вторгнення.

Як можуть реагувати українці

Єдина мені в тому відповідь, що ніякої загрози немає, що це іноземні розвідки марно панікують, але що нам така паніка лише на руку, адже ми на хвилі можемо собі від союзників ще більше грошей та озброєння додатково отримати.

Ми ж цю інформацію не спростовуємо, але й собі зайвих рухів наша влада не робить, щоби не сіяти паніки серед українців, які точно кинуться скуповувати сіль, гречку та сірники. Половина завчасно вирушить до військкоматів, а половина в бік Польщі. От, можливо, щоб такого не було, влада й мовчить. Я собі це називаю провалом комунікації, але може то все хитрий план і я нічого не розумію.

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Путін може скористатись ситуацією

Наостанок, повертаючись до запевнянь пана Корнієнка, що парламенту треба кілька годин для запровадження в країні воєнного стану у разі російської агресії, скажіть, будь ласка, а якщо та агресія станеться просто в новорічну ніч, то в країні буде хоча б кілька народних депутатів, щоб в тому парламенті зібратися.

Якщо загадати минулі роки, то простіше буде влаштувати виїзне парламентське засідання в Куршевелі чи на Мальдівах, адже наші депутати банально роз’їдуться на канікули. Вони абсолютно вправі це зробити, адже матимуть законні вихідні. Єдине, якщо я про це знаю, що наших можновладців в країні на Новий рік точно не буде, то може ж і Путін про це знає.