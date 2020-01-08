Україна чекає від Ірану дозволу на виліт літаків для транспортування загиблих українців
Україна очікує дозволу від іранської сторони на виліт двох літаків до Ірану. Ними транспортуватимуть українців, загиблих в авіакатастрофі поблизу Тегерана.
Про готовність українських літаків до вильоту повідомили у фейсбуці РНБО.
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Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців,
– йдеться в повідомленні.
Літаки надають Міноборони України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вони будуть готові вилетіти одразу після вирішення Іраном питань безпеки.
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування.
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Основне про авіакатастрофу українського літака в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Катастрофа сталася незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
- За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко розпізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.
- При Раді національної безпеки і оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.
- У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.
- Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна. Остаточну озвучать після рішення спеціальної комісії.
- У МАУ заявили, що літак 6 січня 2020 року пройшов технічне обслуговування та був справним.