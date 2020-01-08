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      Україна чекає від Ірану дозволу на виліт літаків для транспортування загиблих українців

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      Україна готова на виліт літаків для транспортування загиблих українців з Ірану / rbc.ua

      Україна очікує дозволу від іранської сторони на виліт двох літаків до Ірану. Ними транспортуватимуть українців, загиблих в авіакатастрофі поблизу Тегерана.

      Про готовність українських літаків до вильоту повідомили у фейсбуці РНБО.

      Читайте детально: Український літак розбився в Ірані, на борту було 177 людей: останні новини, фото, відео

      Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців,
      – йдеться в повідомленні.

      Літаки надають Міноборони України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вони будуть готові вилетіти одразу після вирішення Іраном питань безпеки.

      Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування.

      Попередні списки загиблих: В авіакатастрофі в Ірані розбилися 11 українців

      Основне про авіакатастрофу українського літака в Ірані

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Катастрофа сталася незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
      • За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко розпізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.
      • При Раді національної безпеки і оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.
      • У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.
      • Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна. Остаточну озвучать після рішення спеціальної комісії.
      • У МАУ заявили, що літак 6 січня 2020 року пройшов технічне обслуговування та був справним.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Олексій Данілов Іран МАУ Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Постраждалі РНБО Міністерство оборони України ДСНС Новини України авіація
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