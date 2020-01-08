Україна чекає від Ірану дозволу на виліт літаків для транспортування загиблих українців

Україна очікує дозволу від іранської сторони на виліт двох літаків до Ірану. Ними транспортуватимуть українців, загиблих в авіакатастрофі поблизу Тегерана.

Про готовність українських літаків до вильоту повідомили у фейсбуці РНБО.

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Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців,

– йдеться в повідомленні.

Літаки надають Міноборони України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вони будуть готові вилетіти одразу після вирішення Іраном питань безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування.

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