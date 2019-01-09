Україна має президента, що стоїть над законом та чхає на кримінальний кодекс, – Гнап

У новорічну ніч стався гучний скандал – на каналі "1+1" замість новорічного привітання Петра Порошенка показали вітання шоу-мена Володимира Зеленського. Симпатики Порошенка у соцмережах назвали такий вчинок керівництва телеканалу "неповагою до інституту президентства". Проте, чи є у нас справжній інститут президентства і чи має право Порошенко ображатися через неповагу до нього, як до президента.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Він зазначив, що в нашій країні, як ми знаємо, президент стоїть над законом. Бо може, начхавши на кримінальний кодекс, рятувати від правосуддя місцевих баронів-розбійників. Особливо, після того, як вони дадуть йому клятву особистої вірності.

Дмитро навів приклад фігуранта двох кримінальних справ та мера Харкова Геннадія Кернеса, який завдяки підконтрольній Порошенку Генеральній прокуратурі, щасливо уникнув перспективи опинитися за ґратами. Інший приклад – мер Одеси Геннадій Труханов, що не приховує своєї лояльності до глави держави, і якого від СІЗО особисто врятували поруки народних депутатів від "Блоку Петра Порошенка".

Як можна назвати ту країну, де політичний інтерес правителя значить більше, ніж закон і справедливість? Це ніяка не демократична республіка, а по суті монархія, типовий продукт феодалізму. Крім того, у нормальній країні президент – всього лише найнятий громадою менеджер, а не власник численних латифундій, мануфактур та крамниць, кількість яких лише зростає,

– наголосив Гнап.

На думку журналіста, у демократичній республіці президент не роздає ближньому колу державні посади: не тягне сина в парламент, а свою дружину очільницею в державний Фонд культури, а кума у міністри інформації, а Юрія Луценка – кума дружини в генпрокурори.



Юрій Луценко та Петро Порошенко

Дмитро Гнап зауважив, що напередодні президентських та парламентських виборів ми, звичайні українці – ще маємо вибороти свою справжню республіку. Сучасну демократію, в якій пануватиме закон, справедливість і свобода. І в якій всі без винятку поважатимуть інститут президентства. А насамперед – сам президент.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" від 9 січня 2019 року