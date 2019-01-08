"Пов'язані з Порошенком": хто з чиновників голосував за те, щоб не вважати Ахметова монополістом
Рішення про те, щоб не вважати Ріната Ахметова монополістом було ухвалено в закритому режимі, за нього проголосували п'ятеро з шести присутніх членів Антимонопольного комітету – органу, який контролюється з Адміністрації президента. І це при тому, що олігарх контролює 80 % теплових електростанцій і 85 % видобутку вугілля в Україні.
Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.
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Усі, хто голосував за це рішення, напряму пов'язані з Порошенком чиновники. Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв – однокурсник заступника голови АП Олексія Філатова.
Голова АМКУ Юрій Терентьєв
Заступник голови АМКУ, доповідачка по справі Марія Ніжник – кума Олексія Філатова, працювала в створеній ним юридичній фірмі "Екво". Ще одна працівниця Антимонопольного комітету Ніна Сидоренко – однокурсниця Філатова.
Крім цього, "за" голосував й Валерій Полюхович, який вважається близьким до Ігоря Кононенка.
Світлана Панаіотіді – єдина з АМКУ, хто наважився проголосувати проти абсурдного рішення про відсутність в Ахметова ознак монополіста,
– зазначив Лещенко.
Він пояснив, що тепер в Ахметова є довідка: якщо влада зміниться, приборкання його апетитів буде супроводжуватися криками про те, що обмежують чесний бізнес "(не)монополіста".
"Казна України, тобто ми з вами, не отримаємо суми штрафу за монопольну змову. І заплатимо також ми, громадяни України: тарифи на електроенергію будуть точно рости, адже монополізм працює тільки в одну сторону", – запевнив нардеп.
І підсумував, що зупинити цей процес можна лише одним способом – на виборах, обираючи чесну владу, яка буде діяти в інтересах усього суспільства, а не кількох сімей.
Дивіться відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 8 січня 2019