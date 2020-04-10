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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У травні Україна має піти на роботу, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Шмигаль про вихід України з карантину / РБК-Україна

      За рішенням уряду, карантин в Україні має тривати до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Прем'єр-міністр зазначив, що Україна не зможе тривалий час просто "сидіти на дивані".

      Про це заявив Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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      Прем'єр пояснив, що вже у травні влада буде змушена думати та шукати шляхи подолання кризи. 

      Ми будемо вимушені у травні розпочати думати над тим, що Україна має йти на роботу. І у травні ми будемо йти на роботу разом зі всією Україною,
      – сказав Шмигаль.

      Він додав, що наразі уряд працює над розв'язанням низки питань, зокрема:

      • як українці виходитимуть на роботу;
      • які нові соціальні стандарти потрібно створити;
      • як розтягнути години пік, щоб уникати великого скупчення людей.

      Прем'єр-міністр наголосив, що усі ці питання розв'язуватимуть за допомогою спеціалістів та експертів. 

      Стратегія виходу з карантину

      Денис Шмигаль сказав, що наразі існує план виходу з кризи, однак він ще "сирий". 

      Ми чітко розуміємо, які кредитні програми треба зробити для малого і середнього бізнесу, де треба рефінанс кредитів, яка ставка кредитування до 5% має бути в умовах економіки. Те, що у нас зараз немає італійського чи іспанського сценарію, не означає, що ми повинні розслабитися і все завершувати,
      – заявив Шмигаль.

      Він також повідомив, що наразі в Україні немає зниження кількості захворюваності, а навіть навпаки – число хворих щодня збільшується.

      Той переломний момент, я думаю, він настане після Великодня, коли ми почнемо рухатися донизу. У той момент ми почнемо надавати план заходів, які ми розробили. Щоб через 3 – 4 тижні дати їх малому і середньому бізнесу,
      – пояснив очільник уряду. 


      Стратегія виходу з карантину / Фото 

      Прем'єр підкреслив, що у найближчі 3 тижні українці мають витримати і перервати ланцюжок захворювання. Адже невідомо, коли з’явиться вакцина, як будемо жити далі влітку чи восени.

      В травні Україна має піти на роботу. Ми це розуміємо, готуємось, маємо створити робочі місця, можливість малому і середньому бізнесу урухомити свій бізнес. Суспільство має жити у нових соціальних стандартах, з соціальною дистанцією, в масочному режимі, із частим миттям рук і ще багато всього,
      – додав Шмигаль.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей, втім одужати вдалося 61 хворому.
      • В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
      • Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 хворі 379 людей.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Кредит Бізнес Безробіття Денис Шмигаль Новини Здоров'я Здоров'я Новини України
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