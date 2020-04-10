У травні Україна має піти на роботу, – Шмигаль

За рішенням уряду, карантин в Україні має тривати до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Прем'єр-міністр зазначив, що Україна не зможе тривалий час просто "сидіти на дивані".

Про це заявив Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Хочемо створити пів мільйона робочих місць вже в травні, – Шмигаль про безробіття в Україні

Прем'єр пояснив, що вже у травні влада буде змушена думати та шукати шляхи подолання кризи.

Ми будемо вимушені у травні розпочати думати над тим, що Україна має йти на роботу. І у травні ми будемо йти на роботу разом зі всією Україною,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі уряд працює над розв'язанням низки питань, зокрема:

як українці виходитимуть на роботу;

які нові соціальні стандарти потрібно створити;

як розтягнути години пік, щоб уникати великого скупчення людей.

Прем'єр-міністр наголосив, що усі ці питання розв'язуватимуть за допомогою спеціалістів та експертів.

Стратегія виходу з карантину

Денис Шмигаль сказав, що наразі існує план виходу з кризи, однак він ще "сирий".

Ми чітко розуміємо, які кредитні програми треба зробити для малого і середнього бізнесу, де треба рефінанс кредитів, яка ставка кредитування до 5% має бути в умовах економіки. Те, що у нас зараз немає італійського чи іспанського сценарію, не означає, що ми повинні розслабитися і все завершувати,

– заявив Шмигаль.

Він також повідомив, що наразі в Україні немає зниження кількості захворюваності, а навіть навпаки – число хворих щодня збільшується.

Той переломний момент, я думаю, він настане після Великодня, коли ми почнемо рухатися донизу. У той момент ми почнемо надавати план заходів, які ми розробили. Щоб через 3 – 4 тижні дати їх малому і середньому бізнесу,

– пояснив очільник уряду.



Стратегія виходу з карантину / Фото

Прем'єр підкреслив, що у найближчі 3 тижні українці мають витримати і перервати ланцюжок захворювання. Адже невідомо, коли з’явиться вакцина, як будемо жити далі влітку чи восени.

В травні Україна має піти на роботу. Ми це розуміємо, готуємось, маємо створити робочі місця, можливість малому і середньому бізнесу урухомити свій бізнес. Суспільство має жити у нових соціальних стандартах, з соціальною дистанцією, в масочному режимі, із частим миттям рук і ще багато всього,

– додав Шмигаль.

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