Україна отримала від ОБСЄ обладнання для розмінування

Представники Словацького головування в ОБСЄ та координатор проектів ОБСЄ в Україні передали обладнання для гуманітарного розмінування українським відомствам. Україна отримала металодетектори, комп'ютери, лазерні принтери та захисні шоломи для саперів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала 13 металодетекторів, чотири металодетектори з великим радіусом охоплення і п’ять детекторів для пошуку вибухонебезпечних залишків бойових дій, а також 10 захисних шоломів, повідомляє УНН.

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Під час практичної демонстрації обладнання для розмінування працівники ДСНС зазначили, що важко переоцінити важливість передачі цього обладнання для України.

Міноборони України отримало 25 металодетекторів, чотири детектори для пошуку вибухонебезпечних залишків збройних сил і п’ять захисних шоломів.

Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України отримало від ОБСЄ 11 комп'ютерів, три лазерних принтерів, два мультимедіа-проектори з мобільними екранами та три комплекти офісного обладнання.

До речі, президент Володимир Зеленський 14 червня провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.