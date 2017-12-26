Україна подасть два меморандуми до Міжнародного суду ООН через РФ

У лютому 2018 року Україна подасть меморандум в рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.

А результатів варто очікувати не раніше 2021 року, пише "Інтерфакс". Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Заступниця міністра зазначила, що після подачі меморандуму у РФ буде 3 місяці на подачу заперечень щодо юрисдикції, при цьому на дані заперечення Україна зможе подати свої коментарі.

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Ми також завершуємо зараз роботу над нашим меморандумом щодо конвенції морської, і він буде представлений на розгляд Арбітражу в лютому 2018 року,

– додала вона.

Зеркаль також повідомила, що потім проведуть слухання по суті справи, а результатів варто «очікувати не раніше 2021 року».