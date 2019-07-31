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      Україна стане майданчиком для протистояння Росії та США

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      Конгресмени хочуть нових і жорсткіших санкцій щодо Росії
      Конгресмени хочуть нових і жорсткіших санкцій щодо Росії / Фото из открытых источников

      Сенатор-демократ Кріс Ван Холен і його колега-республіканець Марко Рубіо запропонували президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу внести доповнення в проект оборонного бюджету країни на наступний рік.

      Ця нова поправка має на увазі ще більш жорстку реакцію в разі продовження російського втручання в американські вибори. Мова про санкції проти російського суверенного боргу, енергетичного, банківського та військового секторів російської економіки. Крім того, сенатори хотіли б отримати можливість законом запроваджувати персональні санкції проти російських олігархів і політиків.

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      Поки що неясно, як відреагують на пропозиції у Білому домі. Сама тема посилення санкцій може бути відкладена до осені ще й через парламентські канікули. Однак ініціатива сенаторів демонструє, що США впритул наблизилися до президентської передвиборної кампанії. А тема російського втручання у вибори буде провідною і для демократів, і для республіканців – тому що нікому не буде ясно, що захоче Кремль викинути цього разу.

      Це означає, що час для будь-яких реальних домовленостей між Трампом і Путіним закінчується. Перед переобранням американський президент не зможе дозволити собі ніяких різких рухів, які могли б поставити під загрозу його перемогу на виборах. Так що російсько-американська конфронтація буде тільки посилюватися.

      Ось після виборів – якщо тільки Трамп їх виграє – він зможе відчувати себе набагато більш вільнім і з'являться абсолютно нові умови для його діалогу з російським колегою. А поки що ми можемо констатувати тільки можливість нових ударів США по російській економіці і нових спроб Кремля дестабілізувати ситуацію усюди, де тільки можна.

      Україна, поза всяким сумнівом, стане одним з майданчиків посилення американсько-російського протистояння. Бо ж з точки зору Кремля наша країна – "американський сателіт", який потрібно вивести з-під американського впливу і повернути до стійла. Тому Москвою будуть зроблені різноманітні кроки по політичній, економічній і військовій дестабілізації в Україні. На будь-які серйозні домовленості з Москвою до американських виборів теж розраховувати не варто.

      Путін хоче домовлятися про наше майбутнє з президентом США, а не з президентом України.

      Автор: Віталій Портников

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Володимир Путін Вибори у США Дональд Трамп Новини США Публікації Санкції
      Джерело: Еспресо
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