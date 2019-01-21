Україна та Ізраїль підписали договір про зону вільної торгівлі: що він передбачає
21 січня Україна та Ізраїль підписали договір про зону вільної торгівлі. Підписання угоди пройшло в рамках офіційного візиту української делегації на чолі з президентом до Ізраїлю.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
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Метою укладення угоди є створення правових підстав для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін,
– йдеться в офіційному повідомленні.
Відомо, що підписи під документом поставили перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів та в.о. міністра економіки та промисловості Ізраїлю Елі Коен.
"Угода сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїля, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", – додають у представництві президента.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що у 2019 році Україна та Великобританія планують провести переговори щодо укладення угоди про політичну співпраці та зону вільної торгівлі.
Що таке зона вільної торгівлі? Це такий тип міжнародної інтеграції, при якому в країнах-учасниках скасовуються міжнародні збори та податки, а також – кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно із міжнародним договором.
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