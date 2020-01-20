Україна виплатила колишній міській голові Слов'янська Штепі компенсацію: що відомо

Колишня голова Слов'янська Неля Штепа отримала 3600 євро компенсації від України. Таку суму зобов’язав виплатити Європейський суд з прав людини.

Про те, що Штепа отримала гроші, повідомив її адвокат Олександр Шадрін.

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Вона виграла справу ЄСПЛ й отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд,

– зазначив Шадрін.

За його словами, наразі його підзахисна чекає на черговий виклик до суду в Харкові. Однак інформації про поточне місце її перебування адвокат не надав. Водночас додав, що Штепа не має наміру залишати Україну, адже любить її та сподівається на справедливий суд.

Наприкінці жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі. Україну зобов'язали виплатити їй 3600 євро. На виконання рішення суд виділив 3 місяці.

Що відомо про справу Нелі Штепи?СБУ розпочало слідство проти неї у квітні 2014 року, арештували колишню голову Слов'янська у липні цього ж року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".



За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна винною себе не вважає. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення.



Адвокат Штепи Шадрін заявив, 15 січня 2020 року мало відбутися засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі його підопічної. Однак воно не відбулося, бо адвокати не змогли прибути з поважних причин. Засідання перенесли на 10:00 11 лютого.