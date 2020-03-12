Україна закриває усі контрольно-пропускні пункти на кордоні: коли і на скільки

Україна, найімовірніше, о 22 годині 12 березня перекриє усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідами. Таке рішення прийняли у межах посилення заходів безпеки через пандемію коронавірусу в світі.

Закриття КПП пов'язане з запровадженням в Україні карантину для непоширення коронавірусу. Про це 24 каналу стало відомо з власних джерел у Кабінеті Міністрів України. Офіційної інформації уряд поки не оприлюднив.

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За нашими даними, вже з четверга будуть перекриті усі КПП на кордоні з Євросоюзом – Польщею, Угорщиною, Румунією тощо. Закриють також і піші переходи у Шегинях та Раві Руській, що на Львівщині.

Попередньо, усі контрольно-пропускні пункти будуть закриті до 3 квітня. Саме до цієї дати по всій Україні введено карантин.

Прессекретар ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 каналу зазначив, що уряд незабаром оприлюднить конкретний список КПП, які будуть закриті, та які "ймовірно" залишать відкритими.

До теми: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні заявив, що з 12 березня уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати. Також уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією.

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11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.

Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.

З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

Важливо! Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу