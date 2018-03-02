Україна зазнала непоправної втрати в зоні АТО: бойовики били з забороненої зброї

У п’ятницю, 2 березня, бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому, для обстрілів терористи використовували зброю, заборонену мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць АТО, ще 2 військових отримали поранення.

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У штабі також уточнили, що на Луганському напрямку бойовики стріляли зі 120-міліметрових мінометів по позиціях українських військових поблизу Троїцького.

А тим часом на Донецькому напрямку бойовики не раз із мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти сил АТО у передмісті Авдіївки.