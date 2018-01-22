Україна звільнятиме окуповані Донбас і Крим військовим способом, – журналістка

Задля звільнення територій Донбасу та Криму слід застосовувати комплексні заходи, в тому числі й військові, щоправда це не означає, що Україна буде наступати – таким чином офіційний Київ буде демонтувати тут всі ознаки окупації.

Про це заявила журналіст, телеведуча та блогер Лариса Волошина, яка є уродженкою Криму, передає "Обозреватель".

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"Щодо звільнення окупованого Донбасу та Криму, то я думаю, що це буде комплексний спосіб, в тому числі і військовий. Ми не зможемо обійтися без військової компоненти. Це не означає, що ми будемо наступати, але це означає, що наша армія, наші спецслужби, наші правоохоронці повинні увійти та встановити там правовий режим", – зауважила вона.

На її думку, сама необхідність відновлення українського контролю над цими територіями не викликає сумніву.

"Ми визнаємо, що на території Донецької та Луганської областей, а також Криму діє окупаційний режим, що це окупаційні адміністрації, які є російською окупацією. А тепер виникає питання, що є режимом припинення окупації? Це демонтаж всіх ознак окупації та звільнення територій. Ми повинні їх звільняти. У який спосіб – це друге питання", – підкреслила Волошина.