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За яким сценарієм можуть розгортатися події на Донбасі під час реінтеграції: думка експерта

20:55, 21 січня 2814 Читать новость на русском
Експерт пояснив, якою буде реінтеграція Донбасу
Експерт пояснив, якою буде реінтеграція Донбасу / Соцмережі

Ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу не призведе, до так званого "хорватського сценарію", тобто до активізації силового звільнення окупованих територій. Причина тому – спільний кордон із країною, яка витрачає величезні кошти на озброєння.

Таку думку висловив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, передає "Обозреватель".

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"Це не призведе до "хорватського сценарію". Тобто найближчим часом ми навряд чи побачимо те, про що говорять на російських сайтах, що це "розв'яже руки українській вояччині", – зауважив аналітик.

За його словами, Загреб звільняв території і за допомогою дипломатичних методів.

"Якщо ми візьмемо "хорватський варіант" як такий, то там цікава ситуація була в тому, що Хорватія частину територій звільняла за донбаським сценарієм, фактично за Мінським угодами, а частину території, те, що ми називаємо, за "хорватським варіантом". Там, де не було кордону з Сербією, там це було здійснено за цим "хорватським варіантом". Там, де був кордон з Сербією, там не було силового варіанту", – підкреслив експерт.

Водночас він додав, що силовий варіант є неможливим до тих пір, поки існує неконтрольована ділянка кордону з РФ.

"Поки у нас кордон з Росією, яка витрачає на озброєння в 15 разів більше, ніж Україна, до того часу "хорватського сценарію" очікувати не варто", – резюмував Петренко.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики Історія Війна на Донбасі Новини Росії АТО Україна – Росія Хорватія Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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