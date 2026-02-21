Укр Рус
21 лютого, 02:24
2

У Словаччині на крадіжці круасанів зловили українця, який був у розшуку Інтерполу: яка причина

Софія Рожик
Основні тези
  • У Словаччині українець був затриманий за крадіжку круасанів, але виявилося, що він був у міжнародному розшуку.
  • Його підозрюють у допомозі чоловікам незаконно перетинати кордон України, за що він мав отримати 2000 євро.

У Словаччині українця зловили на крадіжці круасанів. А чоловік ще й був у міжнародному розшуку.

Про це пише видання korzar.sme

Чому українець перебував у міжнародному розшуку?

Випадок стався ще на початку лютого. Після спроби крадіжки круасанів у магазині поліцейські перевірили документи українця.

Як виявилося, в Україні 23-річний уродженець села Білки Хустського району Закарпаття підозрюється у допомозі чоловікам незаконно перетинати за кордон. 

Журналісти зазначають, що він фігурує у справі під ім'ям Михайло Б. 

Зазначається, що ще у січні 2022 він домовився зі своїм знайомим про вивезення трьох чоловіків за кордон. 

"Клієнтів" Михайло Б. перевіз до села Дийда Берегівського району, що неподалік із кордоном з Угорщиною.

Після чого проінструктував, як перейти на чужу територію й не потрапити на прикордонний контроль. Закарпатець мав отримати за "послугу" 2000 євро.

Інші інциденти за участі українців за кордоном