У Словаччині на крадіжці круасанів зловили українця, який був у розшуку Інтерполу: яка причина

У Словаччині українця зловили на крадіжці круасанів. А чоловік ще й був у міжнародному розшуку.

Про це пише видання korzar.sme.

Дивіться також Купив підроблений документ: суд виніс вирок чоловіку, який допоміг сину виїхати з України

Чому українець перебував у міжнародному розшуку?

Випадок стався ще на початку лютого. Після спроби крадіжки круасанів у магазині поліцейські перевірили документи українця.

Як виявилося, в Україні 23-річний уродженець села Білки Хустського району Закарпаття підозрюється у допомозі чоловікам незаконно перетинати за кордон.

Журналісти зазначають, що він фігурує у справі під ім'ям Михайло Б.

Зазначається, що ще у січні 2022 він домовився зі своїм знайомим про вивезення трьох чоловіків за кордон.

"Клієнтів" Михайло Б. перевіз до села Дийда Берегівського району, що неподалік із кордоном з Угорщиною.

Після чого проінструктував, як перейти на чужу територію й не потрапити на прикордонний контроль. Закарпатець мав отримати за "послугу" 2000 євро.

Інші інциденти за участі українців за кордоном