Українця затримали у Польщі за погрози Навроцькому в інтернеті

У Польщі затримали чоловіка, який нібито погрожував Каролю Навроцькому в інтернеті. Відомо, що це 36-річний громадянин України.

Про це пише Polsat News.

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Що відомо про затримання українця у Польщі?

У поліції розповіли, що влада отримала матеріали, що містять розмову з одного з інтернет-каналів, під час якого нібито лунали погрози на адресу президента Польщі.

26 червня слідчі негайно встановили місце перебування чоловіка. А уже наступного дня, 27 червня, його доставили до прокуратури.

36-річному чоловікові, ймовірно, буде пред'явлено звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу Президента Республіки Польща,

– заявили правоохоронці.

Українцю може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк до 2 років.

До слова, нещодавно стало відомо, що у Нідерландах затримали українця після нападу з ножем на ресторатора. Інцидент стався ще 10 квітня 2026 року.

Також йому вручили підозру у справі дворічної давнини, пов'язаної зі зникненням ще одного чоловіка.

Сусіди розповідають, що українець був проблемним мешканцем, і вони бояться його повернення.



