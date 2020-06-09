Екоактивіст Владислав Стемківський під час карантину зібрав 2,5 тонни сміття. Робив це просто прогулюючись лісом недалеко від свого будинку у Києві.

Українець 2 – 3 години гуляючи лісом, міг зібрати до 10 мішків сміття. Про це Владислав Стемківський розповів у ранковому шоу на 24 каналі.

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"Дуже багато місць для відпочинку та прогулянок у Києві засмічені. Але там треба не тільки прибирати, але й проводити освітню роботу серед людей. Тому що в місця, де я вже прибирав, знову появляється сміття", – пояснив Стемківський.



Владислав зібрав 2,5 тонни сміття у Києві / Фото з фейсбук-сторінки Владислава Стемківського

Українець розповів, що в нього вже навіть появились послідовники.

"Спершу я соромився і намагався виходити так, щоб мене ніхто не бачив, але потім зрозумів, що тут нічого дивного немає. Зараз люди дякують, і це приємно, а потім кажуть, що теж почали прибирати", – зазначив екоактивіст.



Активіст збирає сміття під час пробіжки / Фото з фейсбук-сторінки Inna Stemkivska

Така ініціатива отримала назву "плогінг". Зараз вона дуже популярна у світі.

Що таке плогінг

Це поєднання екологічного та фітнес рухів, що полягає в бігу в неквапливому темпі зі збиранням сміття вздовж свого маршруту.



Таку ініціативу започаткував шведський еколог Ерік Альстрьома, який дуже полюбляв легкі пробіжки на свіжому повітрі. Коли він переїхав у Стокгольм, звернув увагу на те, наскільки сильно засмічені столичні вулиці, а бігати й перестрибувати купи сміття Альстрьому не дуже подобалось, тоді ж він і став брати із собою мішки, куди збирав увесь мотлох.



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