21-річний українець влетів у кортеж прем'єра Чорногорії: є постраждалі

18 лютого у Чорногорії українець на BMW врізався в авто з кортежу прем'єра. Унаслідок аварії постраждали троє поліцейських.

Зіткнення сталося на дорозі Матешево – Колашин, після чого рух на цій ділянці дороги довелося тимчасово призупинити. Про це пише RTCG.

Дивіться також Суддя на BMW збила дитину у Кривому Розі: водійці вручили підозру

Що відомо про ДТП за участі українця та кортежу прем'єра Чорногорії?

Припускають, що зіткнення відбулося, коли українець виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі службовим автомобілем, який супроводжував особу, що перебуває під охороною.

Причини встановлюються.

За даними ЗМІ, водію з України 21 рік.

А кортеж належав прем'єру Мілойку Спаїчу. Він не постраждав.

"Хочемо зазначити, що особа, що перебуває під охороною, перебувала не у зазначеному транспортному засобі, а в іншому транспортному засобі супроводу", – заявили в поліції.

Інші аварії та ДТП у світі