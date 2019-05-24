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      Українець Лесь Панчишин, який здивував увесь світ своїми картинами

      Теорія великого виклику 243 Читать новость на русском

      Лише за кілька років своєї мистецької діяльності Лесь Панчишин встиг здивувати світ своїми картинами, а поціновувачі мистецтва полюють на його роботи. Він молодий, амбітний та талановитий, а успіх йому принесло просте правило бути іншим.

      Про навчання

      – Я взагалі малював постійно, так само як всі діти. І мені сподобалось те, що мама побачила, що воно мені вдається і подала ідею, щоб віддати мене в художню школу.

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      – У коледжі я поступив на кераміку, хоча все життя я знав, що хочу стати живописцем. Вступ у коледж для мене це все-таки була свобода, творчість. Проте, як-не-як, це академічна школа – коледж імені Івана Труша і доходить до того, що ти просто робиш так, як всі. 

      – Я пригадую, що я Давиду зробив зелені очі. А він був з гіпсу, там все біло-сіре і все на нюансах, кольори ледь-ледь. Після того в мене почався якийсь такий момент, що мені хотілося робити наперекір тим правилам, які мають бути.

      лесь панчишин художники мистецтво
      Лесь Панчишин

      – Я спочатку думав і чекав, що мною хтось буде займатись. Цього не ставалось. поки я писав. Звичайно, відповіді ніякої не отримав. І це в один момент розхолоджує, а в інший момент воно злить і ти думаєш, та як, чому, я ж можу.

      – Був момент, я дивився в сюжеті в новинах про відкриття SLAVA FROLOVA-GROUP у Києві про заснування такого проекту. Я зразу знайшов їх у Facebook, написав на пошту. Зовсім не багато пройшло часу і мені відповіли, що їм сподобались мої роботи. Для мене вже був мінімальний такий знак – що це комусь теж цікаво.

      Про картини

      – Я сам монтую свої виставки, тому що зразу бачу, як вони будуть поєднуватись. Нова серія буде про биків, я продовжую свою серію анімалістику. Мені хочеться показати сильну енергетику активності.

      лесь панчишин художник
      Картина з нової виставки Леся Панчишина

      – У новій виставці буде робота, на якій буде відбите моє тіло. Це було дуже цікаво, холодно і затратно на матеріали. При невдалій спробі потрібно було зразу змиватись і все наново – це дуже багато часу.

      лесь панчишин художник мистецтво
      Картина Леся Панчишина, яку він намалював своїм тілом

      – Ніхто не міг повірити, що в мене виходить. Був момент навіть в мене вдома, коли мій викладач питає: що, це, продається? З таким типу скепсисом. А я кажу: ну так, продається.

      – Коли я продав свої перші роботи за нормальні суми. Це ті самі гроші, що можна купити круту гітару і тоді вже тато перестав мені радити, перестав домальовувати.

      Про співпрацю з галереями

      – Перші спроби співпраці були дуже смішні. Я приходив, говорив, на тебе дивилися так: ну що за малий якийсь прийшов. В моєму випадку – це була наполегливість, якщо ти не будеш про себе розказувати, то як про тебе хтось взнає? Як про тебе взнає арт-диллер? Чи тебе взагалі почнуть слухати, чи з тобою почнуть говорити.

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      – Я був учасником проекту Ukraine EXISTS, який був у Нью-Йорку, представлений в будівлі ООН. І дійшло до того, що за два роки після виставки тієї виставки вдалось організувати виставку в Українському національному музеї Чикаго.

      лесь панчишин
      Роботи Леся Панчишина

      – Все дуже довго тягнулося, настільки, що вже не було часу відправити ці картини. Ми поїхали в "Епіцентр", купили пластмасову трубу, по якій вода стікає. Вона була одним метр і п'ятдесят сантиметрів у висоту. Вона виглядала просто, як ракетниця. І в той момент, коли я заїжджав в аеропорт, всі дивилися на мене. Воно ще й перемотано було і виглядало страшно. Після того була виставка в інституті в Нью-Йорку. Я зрозумів, що це треба зробити.

      – Там виставки відбуваються максимально успішно, на мій погляд. Тому що були вдалі  продажі, і хороші відгуки, і ми одразу забронювали дату на рік вперед. І вже 4 жовтня у Чикаго можна буде знов зустрітись.

      Про успіх

      – Я не хотів стати відомим в 40-50 років. От вже є час, вже є момент, я працюю, я виставляю роботи та продаю їх. Я вже маю працювати над тим і докладати максимум зусиль, щоб ставати вже відомим зараз.

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      – Досягаючи якоїсь цілі, ставте наступну. Йдіть до них, працюйте над собою і в першу чергу розвивайте себе, показуйте себе, бо про вас ніхто не буде знайти. Мрійте і в вас все вийде. Йдіть тільки вперед.

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      Теги: Новини України Новини культури Теорія великого виклику Мистецтво Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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