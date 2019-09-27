Українець планує на саморобному човні перетнути Атлантичний океан: деталі

Львів'янин Дмитро Рєзвой готується до нової дивовижної мандрівки. Чоловік хоче на човні перетнути Атлантичний океан, а це – приблизно чотири з половиною тисячі кілометрів на веслах. Як українець готується до пригоди – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Над будівництвом судна, на якому Дмитро Рєзвой вирушить у подорож, "чаклують" вже кілька місяців.

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Довжина човна – трохи більше, ніж дев'ять метрів. Корпус роблять із карбону та епоксидної смоли. В роботі використовують передові технології.

Як працюють над спорудженням човна для Рєзвого: дивіться фото



Конструктор човна Мирон Гуменецький наголосив, що це – зовсім новий рівень у будівництві човнів. Адже використовується вакуумна інфузія: викладається тканина й затягується смола за рахунок вакууму.



Мирон Гуменецький – конструктор човна

Підкорювати майже п'ять тисяч кілометрів – від Канарських до Карибських островів – Дмитро вирушить на початку 2020 року. Львів'янин має намір встановити новий рекорд Гіннесса: мандрівка може стати найдовшим за відстанню переходом через Атлантику.

Дмитро ж розповів, що ніколи не нудьгує у тривалих подорожах і завжди знаходить, чим зайнятися.

Для мене це була рибалка — великі доради. Зоряне небо. Багато! Я не знаю, то якесь таке самопочуття постійне... Незнайоме на землі,

– зазначив мандрівник.

Поповнювати запаси їжі впродовж мандрівки не буде змоги. Тож треба одразу запастися всім необхідним. Вся вода, яку візьме з собою Дмитро – про всяк випадок.

"Краще її взагалі не чіпати. Вода буде використовуватися з опріснювача. Їжі виходить десь по три пакети. Це суха заморозка: дуже легка й дуже калорійна. Один пакет має приблизно тисячу калорій", – розповів Рєзвой.



Львів'янин Дмитро Рєзвой

Попереднього разу Дмитро перетнув океан за майже 50 днів. Якщо ж цього разу знайде товариство, часу знадобиться значно менше.

До речі, любов до мандрів у Дмитра – це сімейне. Його батько Павло Рєзвой у свої 65 років переплив Атлантичний океан, а ще через рік – Індійський.



Дмитро Рєзвой з батьком Павлом

Павло Рєзвой – перша людина у світі, яка у такому віці наважилась кинути виклик одразу двом океанам. Крім цього, він став третьою людиною у світі, якій взагалі це було під силу.