В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів

Українська влада домовилася з Росією про відкриття 9 гуманітарних коридорів на 15 березня. Окупанти пообіцяли дотримуватися тиші.

Коридори організували у Донецькій, Київській, Сумській та Харківській областях. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Маршрути гуманітарних коридорів

З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарна допомога з їжею, водою та ліками. На зворотному шляху автобуси заберуть людей у Запоріжжя.

виїде гуманітарна допомога з їжею, водою та ліками. На зворотному шляху автобуси заберуть людей у Запоріжжя. З сіл Богданівка, Новобогданівка та Бобрик Київської області допомога вирушить у Бровари.

З Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки, Конотопу людей повезуть у Полтаву.

Також гуманітарний коридор організували з села Оскол Харківської області.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: