В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів
15 березня 2022 , 09:05Читать новость на русском
Українська влада домовилася з Росією про відкриття 9 гуманітарних коридорів на 15 березня. Окупанти пообіцяли дотримуватися тиші.
Коридори організували у Донецькій, Київській, Сумській та Харківській областях. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.
До теми Укрзалізниця відкриває додатковий евакуаційний рейс з Києва та Харкова
Маршрути гуманітарних коридорів
- З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарна допомога з їжею, водою та ліками. На зворотному шляху автобуси заберуть людей у Запоріжжя.
- З сіл Богданівка, Новобогданівка та Бобрик Київської області допомога вирушить у Бровари.
- З Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки, Конотопу людей повезуть у Полтаву.
- Також гуманітарний коридор організували з села Оскол Харківської області.
Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: