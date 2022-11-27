Україна опинитися у полоні туманів: прогноз погоди на 28 листопада

У понеділок, 28 листопада, погода буде похмурою та вологою. У одній частині регіонів прогнозують мокрий сніг та дощ, а в іншій – тумани.

Найтепліше, вже традиційно, буде на Півдні. Там очікують аж до +10 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, понеділок в Україні буде хмарним. Місцями очікують мокрий сніг та дощ. Однак інтенсивні опади малоймовірні. Суха погода буде у більшості областей, окрім:

Півночі,

Півдня,

центральних областей.

На Заході та Сході атмосфера обмежиться просто хмарністю й туманами. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12–15 метрів за секунду. Це відчутно знижуватиме температуру повітря.

Там, де випадатиме мокрий сніг, прогнозують його налипання й ожеледицю. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+2 градуси. А у центрі та на Сході очікується +1...+5 градусів. Найтепліше буде на Півдні – до +7 градусів, та в Криму – +12 градусів.

У Києві 28 листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів покажуть 0 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Протягом усього дня у більшості областей на Заході України небо буде вкрите хмарами, але опади не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні -1...+1 градус. На Сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У східних регіонах буде трошки тепліше – +1...+3 градуси вдень.

На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура триматиметься на рівні 0...+2 градуси. У більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом, температура повітря становитиме -1...+1 градус.

Погода у містах України 28 листопада

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 28 листопада / Фото Укргідрометцентру