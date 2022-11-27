Україна опинитися у полоні туманів: прогноз погоди на 28 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 28 листопада, погода буде похмурою та вологою. У одній частині регіонів прогнозують мокрий сніг та дощ, а в іншій – тумани.
Найтепліше, вже традиційно, буде на Півдні. Там очікують аж до +10 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, понеділок в Україні буде хмарним. Місцями очікують мокрий сніг та дощ. Однак інтенсивні опади малоймовірні. Суха погода буде у більшості областей, окрім:
- Півночі,
- Півдня,
- центральних областей.
На Заході та Сході атмосфера обмежиться просто хмарністю й туманами. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12–15 метрів за секунду. Це відчутно знижуватиме температуру повітря.
Там, де випадатиме мокрий сніг, прогнозують його налипання й ожеледицю. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+2 градуси. А у центрі та на Сході очікується +1...+5 градусів. Найтепліше буде на Півдні – до +7 градусів, та в Криму – +12 градусів.
У Києві 28 листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів покажуть 0 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Протягом усього дня у більшості областей на Заході України небо буде вкрите хмарами, але опади не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні -1...+1 градус. На Сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У східних регіонах буде трошки тепліше – +1...+3 градуси вдень.
На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура триматиметься на рівні 0...+2 градуси. У більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом, температура повітря становитиме -1...+1 градус.
Погода у містах України 28 листопада
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – -1…+1