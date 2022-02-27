В Києві була спроба теракту: у ЖК River Mall занесли рюкзак
Джерело:телеграм Антона Геращенка
В Києві була спроба теракту. Поліція затримала невідомого, який залишив сумку в житловому комплексі River Mall.
Відповідну інформацію написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Це трапилось 27 лютого – на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.
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У Києві була спроба теракту
Спроба теракту в River Mall запобігли,
– написав Геращенко.
Радник очільника МВС розповів:
- пильний киянин повідомив, що якийсь х*р із бородою залишив рюкзак у ЖК River Mall;
- далі співробітники Нацполіції та Головного управління розвідки МОУ приїхали і переконалися, що там вибухівка;
Далі по камерах встановили, що цей під**ас (співробітник військ Росії) замінував з метою теракту,
– розповів Геращенко.
Додав, що у ДРГ було троє. Станом на 13:28 поліція ловить двох інших.
"Дуже шкода, що не розстріляли при спробі втечі", – додав посадовець.
У Києві затримали віськового, який планував теракт / Фото телеграму Антона Геращенка
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