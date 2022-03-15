В Україні майже 17 тисяч компаній належать росіянам та білорусам

Платформа для відкритих даних "Опендатабот" повідомила, що майже 17 тисяч компаній в Україні належать білорусам та росіянам. Такими є дані відкритого державного реєстру.

Перевіряли інформацію про те, скільки активних компаній, серед яких є власники, засновники або ж кінцеві бенефіціари з Росії чи Білорусі. Точна кількість таких на 24 лютого становила 16 896, передає 24 канал.

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Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з'явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота. Вони є на сторінці про компанію на сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ,

– повідомили на платформі.

При цьому, щоб перевірити власника чи бенефіціара компанії, є певний алгоритм:

Відкрити чатбот або застосунок Опендатабота. Надіслати боту назву компанії або ж її код. Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.

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