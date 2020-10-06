Саміт Україна – ЄС є важливою робочою подією для узгодження подальшої взаємодії України з Європейським Союзом. Однак повинен бути не тільки рух України в Європу, але й певні кроки назустріч з боку ЄС.

Напередодні саміту декілька депутатів Європарламенту звернулися до керівництва ЄС. Вони закликали надати Україні більш чіткі сигнали щодо подальшої євроінтеграції. Про це розповів політолог Володимир Фесенко в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, ЄС поступово готується до того, щоб таки почати переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію. Потрібно, щоб цей документ значною мірою відповідав українським інтересам. Як зазначив Фесенко, саміт засвідчить, що на сьогодні взаємодія між Україною та ЄС перебуває на достатньо високому рівні, а інтеграція продовжується.

У чому можуть дорікнути Україні

На думку Фесенка, у переговорах може бути висловлене занепокоєння гострою ситуацією довкола антикорупційних інституцій в Україні. Тему будуть порушувати, бо незадоволення цим питанням лунає з вуст деяких європейських депутатів. Однак це питання поки не є критичним. Як зазначив політолог, його порушували ще до саміту.

До нас у вересні приїжджав керівник європейської дипломатії. Також про це йшлося, коли Зеленський зустрічався з послами "Великої сімки" ЄС. Тоді президент завірив, що все буде вирішуватись відповідно до закону,

– додав Фесенко.

Які ще теми можуть порушити на саміті

Політолог зазначив, що на саміті ймовірно обговорюватимуть й входження України до спільного авіаційного простору з Європейським Союзом. Також можуть порушити непрості теми, які стосуються пунктів Угоди про асоціацію. На думку Фесенка, щодо цього питання є протиріччя, тому обидві сторони можуть висловити претензії.

"Це будуть серйозні робочі переговори про те, як нам узгодити інтереси", – заявив Фесенко.

Також він додав, що Європейський Союз повинен враховувати інтереси України так само, як і українська сторона зважає на побажання європейських партнерів.