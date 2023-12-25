Українці можуть невдовзі святкувати День подяки Богові: чи буде він вихідним

На українців може очікувати нове свято. Мовиться про День подяки Богові. Проєкт постанови на Різдво отримала Верховна Рада.

Так, парламентарі 25 грудня зареєстрували проєкт постанови про встановлення у нашій державі нового святкового дня. Якщо його підтримають, то в Україні відзначатимуть День подяки Богові, передає 24 Канал.

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Що відомо про проєкт постанови

Наразі текст відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній. Водночас відомо, що його подала група народних депутатів. Серед них – глава Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник голови ВР України Олександр Корнієнко, а також очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Ураховуючи персоналії, які внесли відповідний проєкт постанови, можна припустити, що його парламент таки схвалить. Водночас наразі не відомо, чи буде відповідне свято вихідним днем. Ми триматимемо вас у курсі справ, щойно буде відомо, що ухвалять народні обранці.

Вихідні на Різдво та Новий рік 2024

Почнімо з того, що 25 грудня – на Різдво та 1 січня – перший день Нового року будуть для українців звичайними робочими днями. Пов'язано це з тим, що додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята не передбачають під час дії воєнного стану.

Ще 22 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що всі органи влади, державні підприємства та підприємства критичної інфраструктури працюватимуть 25 грудня.

Зі свого боку приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд,

– зауважив він.

Звернімо увагу, що через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Він змінив трудове законодавство в Україні. Згідно з ним, усі святкові дні скасовують на період воєнного стану.

Оскільки приватні підприємства можуть самостійно вносити зміни до графіка роботи, то ми рекомендуємо ознайомлюватися з ними. До прикладу, поштові оператори Укрпошта, Нова пошта та Meest Express не працюватимуть 1 січня. Варто це врахувати, щоб даремно не стояти під дверима.