В Україні набули чинності нові правила здачі тестів на права / ілюстративне фото

Набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ щодо екзаменів для отримання водійського посвідчення. Він спрощує підтвердження вміння кермувати автомобілем при здачі іспитів на права.