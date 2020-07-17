Водійські права видаватимуть за новими правилами: що зміниться
Набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ щодо екзаменів для отримання водійського посвідчення. Він спрощує підтвердження вміння кермувати автомобілем при здачі іспитів на права.
Нові інструкції вдосконалюють процедуру видачі посвідчення водія і регламентують порядок застосування технічних записів контролю, зазначає Головний сервісний центр МВС.
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Основні нововведення:
- при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити вміння керувати транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D;
- підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя або документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг або тимчасовим реєстраційним талоном;
- у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;
- іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;
- тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику – не менше ніж 10 хвилин, на дорозі – не менше як 20 хвилин, а загалом – щонайбільше годину;
- можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий;
- фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту й ведеться безперервно до його завершення;
- результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;
- встановлені підстави для анулювання посвідчення водія;
- можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. Також можливе поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.