В Україні набули чинності нові правила здачі тестів на права / ілюстративне фото

Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел относительно экзаменов для получения водительского удостоверения. Он упрощает подтверждение умения управлять автомобилем при сдаче экзаменов на права.