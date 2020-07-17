Водительские права будут выдавать по новым правилам: что изменится
Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел относительно экзаменов для получения водительского удостоверения. Он упрощает подтверждение умения управлять автомобилем при сдаче экзаменов на права.
Новые инструкции совершенствуют процедуру выдачи удостоверения водителя и регламентируют порядок применения технических записей контроля, отмечает Главный сервисный центр МВД.
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Основные нововведения:
- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить умение управлять транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D;
- подтвердить навык управления транспортным средством можно также документом на право собственности транспортного средства другого из супругов или документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
- в случае открытия двух и больше категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и т. п;
- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не меньше 10 минут, на дороге – не меньше 20 минут, а в целом – максимум час;
- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно;
- фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;
- результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;
- установлены основания для аннулирования удостоверения водителя;
- возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. Также возможно восстановление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.