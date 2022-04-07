В Україні офіційно зареєстрували понад 500 тисяч нових вимушених переселенців, – Шмигаль

Українські території, які зруйнували окупанти, відбудовуватимуть. Також уряд допомагатиме всім, хто вимушено переїхав або залишився.

Про це 7 квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що в інших країнах залишаються мільйони українців.

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"Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстрували понад 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки ж людей повернулись з-за кордону", – сказав Шмигаль.

Що планують для біженців

За словами прем'єра, уряд спільно з дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, щоб систематизувати допомогу українцям, які виїхали. Наразі говорять про необхідність прибрати плату за роумінг.

Плануємо соціальні виплати в Дії, розгортання українського навчального процесу, включення України до Єдиного європейського платіжного простору. Вітаємо рішення країн ЄС про запровадження механізму тимчасового захисту,

– розповів Шмигаль.

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