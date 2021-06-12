Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на вихідні

Рятувальники оголосили на 12 – 13 червня в Україні штормове попередження. Зокрема, у суботу, 12 червня, прогнозують грози. Окрім того, деякі території потерпатимуть від граду та шквалу.

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що "в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня – грози, в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду". Рятувальники оголосили I рівень небезпеки – жовтий.

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Окрім того, у неділю 13 червня у західних та південно-західних областях прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі у західних областях – значний дощ; вдень в Україні – грози, в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунд (І рівень небезпечності – жовтий),

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в Карпатах уночі прогнозують сильний дощ. Там оголосили ІІ рівень небезпеки.