В Україні з 1 вересня 2020 року планують підвищити рівень мінімальної зарплати. Орієнтовний графік підвищення представив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мінімальну зарплату можуть підвищити з вересня

Доручення уряду підняти мінімальну зарплату дав президент Володимир Зеленський. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

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Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко — взяти й підвищити,

– зазначив Зеленський.

Графік підвищення мінімальної зарплати

Орієнтовний план підвищення рівня мінімальної оплати праці представив главі держави Денис Шмигаль:

з 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень;

з 1 липня 2021-го – до 6,5 тисяч гривень

Зазначимо, що з 1 січня 2020 року рівень мінімальної зарплати в Україні складає 4723 гривні. Такий розмір зарплати закладений у державному бюджеті на 2020 рік.