В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта

З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу. Переважно нововведення стосуються перетину державного кордону іноземцями.

Раніше відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Випадки зараження цим небезпечним штамом вже виявили в Україні.

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Головне про зміни у карантинних правилах:

Аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.

Це стосується прибулих з Індії, Великої Британії, Північної Ірландії, Росії та Португалії.

Якщо тест буде негативний, то пропуск в Україну буде забезпечний.

Якщо з цих країн повертаються українці, іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні, то їм теж потрібно пройти експрес-тест на антиген. Якщо він буде позитивний або людина відмовиться, то вона підлягає самоізоляції або обсервації.

Супровід осіб, які підлягають обсервації, здійснюють поліцейські.

Санітарні зони облаштовують поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Штам Дельта можливо стане домінантним у світі

Список країн буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

Зазначимо, що у ВООЗ вже повідомили, що ймовірно, що штам Дельта стане домінантним у світі. Він удвічі заразніший, аніж той, що першопочатково був виявлений в Ухані. Гарна новина в тому, що більшість вакцин таки ефективні проти нового варіанту недуги.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг індійського штаму справді важчий, проте вакциновані українці від нього захищені. Також не потрібно змінювати тест-системи, та й всі наявні профілактичні засоби проти Дельти ефективно працюють.