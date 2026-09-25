В Україні посилять захист дата-центрів та іншої критично важливої ​​інфраструктури зв'язку

25 вересня президент Зеленський провів Ставку. На ній були ухвалені, зокрема, рішення щодо безпеки зв'язку в Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Про що йшлося на Ставці

На Ставці були ухвалені, зокрема, додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв'язку.

Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб. Слава Україні!

– наголосив президент.

Серед інших ключових питань були результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "Шахедів". Зеленський заслухав доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням.

"Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", – повідомив президент.

Нагадаємо, що 25 вересня унаслідок атаки на Київ був пошкоджений дата-центр DataGroup. Працівники не постраждали.

Усі клієнтські дані збережені, а сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.