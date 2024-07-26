Відносно невисока інфляція: наскільки виростуть ціни для українців

Нацбанк України погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% завдяки нормалізації функціонування економіки та поліпшенню ситуації в енергетиці. За базовим сценарієм Україна матиме макроекономічну валютну стабільність.

Про це в етері 24 Каналу запевнив економіст, член ради НБУ Василь Фурман, наголосивши, що різні групи населення по-своєму оцінюють інфляцію. Найбільш вразливими є соціально незахищені верстви суспільства.

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Економічне зростання в Україні буде

Зі слів Фурмана, Нацбанк навіть трохи збільшив свій прогноз на цей рік (3,7% зростання ВВП). В 2025 – 2026 роках в межах зростання становитиме 4 – 5%. Україна матиме відносно невисоку інфляцію. Станом на червень вона складає 4,8%. Коли розраховується інфляція, беруться до уваги ціни на товари й послуги понад 330 груп.

"Далі здійснюється порівняння цін за червень 2024 року з червнем 2023 року. Буває, що ціни протягом року змінюються суттєво. У людей є особливість помічати зростання цін, але не помічати їх зниження. Ми не всіма групами товарів користуємося протягом року. Наприклад, коли людина будує житло чи ремонтує його раз на 5 років, тоді помічає зростання цін на відповідні товари, а коли вона цим не займається, то не звертає увагу на це", – пояснив Фурман.

Українці житимуть в низькоінфляційному середовищі

Економіст розповів, що інфляція в червні становить 4,8%, на кінець 2024 року згідно з прогнозами Нацбанку становитиме 8,5%, потім в 1 кварталі 2025 року буде не суттєво збільшуватись до 9%. На кінець 2025 року – 6,6%, надалі у 2026 році увійде в цільовий діапазон 5%. З його слів, в умовах війни такі показники – це величезний плюс.

Партнери України з МВФ зазначають, що макроекономічна стабільність, яку забезпечує Нацбанк спільно з українським урядом – це вже питання національної безпеки. На кінець 2024 року золотовалютні резерви України складатимуть понад 41 мільярд доларів.

Це величезний плюс для української гривні, бо це її фінансова "подушка". Україна матиме значну міжнародну фіндопомогу, яка дасть уряду змогу профінансувати дефіцит бюджету, а Нацбанку підтримувати комфортний рівень золотовалютних резервів. У 2024 році від міжнародних партнерів Україна має отримати орієнтовно 38 мільярдів доларів, у 2025 році Нацбанк оновив цю цифру до 31 мільярда,

– розповів Фурман.

Економіст і член ради НБУ запевнив, що в умовах війни всі ці показники є нормою. А от коли воєнний стан завершиться, потрібно буде демонструвати значно більші показники економічного зростання, адже Україна – потенційний член ЄС.