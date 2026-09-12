Це навчальні літаки: чому легкомоторна авіація не допоможе в боротьбі з реактивними БпЛА

На тлі появи у Росії швидкісніших реактивних безпілотників в Україні обговорюють різні способи посилення протиповітряної оборони, зокрема використання легкої авіації. Серед пропозицій є закупівля літаків із вторинного ринку, які нібито можна пристосувати до перехоплення таких цілей.

Президент Української асоціації пілотів і власників літаків, авіаексперт Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому частина запропонованих машин для цього завдання не підходить. Йдеться про навчальні літаки, можливості яких суттєво обмежені не лише швидкістю, а й обладнанням та відсутністю штатного озброєння.

Запропоновані літаки не пристосовані до перехоплення

Літаки, які пропонують закупити для України, мають максимальну швидкість близько 505 кілометрів на годину. Реактивні безпілотники можуть летіти приблизно 600 кілометрів на годину, тому така машина фізично не зможе наздогнати ціль у повітрі.

Це навчальний літак. Навчальний. А на тих літаках, які показували, навіть катапультні крісла не працювали, щоб було зрозуміло, про що йдеться,

– наголосив Хазан.

Проблема не обмежується швидкістю. Ці літаки спочатку не створювалися як бойові, вони не мають штатного озброєння, а встановлену для демонстрації оптико-електронну систему FLIR виробник узагалі не передбачав у конструкції.

Вони хочуть запропонувати нам літак, який взагалі не пристосований і не несе озброєння. А щодо FLIR, який поставили для презентації українським військовим, самі виробники сказали: ми таку камеру наведення в конструкції навіть не передбачали,

– пояснив авіаексперт.

Для порівняння, навіть Super Tucano не має значно вищої швидкості, однак це вже літак, який можна застосовувати для інших бойових завдань. У випадку ж із запропонованими машинами йдеться передусім про навчальну авіацію, яку намагаються пристосувати до функцій, для яких вона не проєктувалася.

Йдеться про літаки з вторинного ринку

Запропоновані машини тривалий час перебували невідомо де, а компанія, яка обслуговує їхні катапультні крісла, за словами Хазана, не працювала з ними близько 10 років. Це викликає додаткові питання до технічного стану літаків і доцільності їх закупівлі саме зараз, коли в Україні гостро стоїть питання фінансування війська.

Навіть 10 років тому було невідомо, де стояли ті літаки, які зараз намагаються нам запропонувати. Компанія, яка обслуговує катапультні крісла, сказала: ми вже 10 років їх не обслуговуємо,

– розповів авіаексперт.

Йдеться про машини зі вторинного авіаційного ринку, які намагаються подати як можливе рішення для України. Водночас їхні характеристики та попереднє призначення не відповідають тим завданням, які зараз потрібно вирішувати проти реактивних безпілотників.

Тепер з'явилися "перегонщики літаків", які хочуть, щоб ми в Україні купили те, що нам узагалі не підходить. І виникає питання: чому на військових і цивільних керівників чинять такий тиск, щоб цей зразок із вторинного ринку все-таки потрапив в Україну,

– наголосив Хазан.

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