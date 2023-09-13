"Вахтовий" гачок: як приручити транзитну робочу силу на деокупованих територіях

50 років тому у Сибіру знайшли нафту. Аби залучити персонал для її видобутку винайшли вахтовий метод. Десятки тисяч фахівців везли туди та в інші нафтові регіони з усього СРСР. Через умовну дешевизну "вахтовики" здавалися привабливим інструментом. Чому це може бути актуальним зараз – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Негативний приклад для України

Вони обмежувалися мінімальними побутовими умовами, що дозволяло уряду уникати витрат на інфраструктуру. Життя у бараках не потребувало шкіл, лікарень та інших "надмірностей".

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Утім, стратегічно вахтовий метод виявився згубним для регіонів. Нові мешканці вивозили заробіток у місця постійного проживання, позбавляючи депресивні території грошей, корисних копалин і перспектив розвитку. Місцевим гарантовано лишалося лише міграція чоловіків складної поведінки, схильних до конфліктів, злочинності та побутового пияцтва.

Радянська влада розглядала "вахту" як вимушений спосіб організації виробництва. Від неї сподівалися відмовитися, виховавши місцеві кадри. Але, зрештою, тимчасовість перемогла. Її "здобутком" є колосальні за площею видобувні депресивні регіони. Без нормальної системи освіти, медицини й дозвілля. І – без майбутнього.

Цей негативний приклад – актуальний наразі для України. Адже відбудова потребуватиме десятків тисяч фахівців, готових із перших днів братися до роботи в умовах знищеної інфраструктури.

"Вахта" – єдиний спосіб, яким можна буде зрушити з місця процеси відновлення. Нам доведеться масово залучати на деокуповані території українців та іноземців, готових жити у вагончиках і вдовольнятися централізованим харчуванням.

В ідеалі "вахтовики" мають упродовж 2 – 3 років відбудувати першу чергу соціальної та інженерної інфраструктури. А після створення відносно комфортних умов для проживання їх мали б поглинути локальні кадри й ті, що готові локалізуватися.

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Аби було так, за ті самі 2 – 3 роки мусимо забезпечити фінансову та інфраструктурну спроможність місцевих громад. Щоб ті могли залучати нових мешканців з актуальним фахом, а також – навчати свої кадри. Таким чином вахтова стратегія із часом трансформується на стратегію "локалізації". Таку, що мотивуватиме людей оселятися на територіях відновлення й інтегруватися у місцеві громади.

Як державі "спокусити" нових мешканців

Принципово, аби у перші роки після перемоги держава інвестувала не тільки у промисловість, але й у житлові будинки, школи, центри профнавчання, заклади медицини... Тобто в об'єкти, наявність яких мотивує людей обирати нове життя на звільнених територіях.

Серед складових соціального пакета, яким держава має "спокусити" нових мешканців є:

гарантована зайнятість,

реальне житло,

можливості для навчання дітей і саморозвитку дорослих.

Безумовно, такі опції підштовхнуть значну частину "вахтовиків" інтегруватися у місцеві ком'юніті.

Одним із кроків до цієї мети має стати, де компанії, що висловлюють бажання працювати у новому регіоні, мають публічно декларувати готовність створювати робочі місця для місцевого населення. Цей пункт зафіксований відповідними угодами між компанією і локальною владою. Такі самі умови можуть бути передбачені з усіма компаніями – переможцями тендерів на відбудову деокупованих територій.

Окрім оптимістичного сценарію, треба бути готовими до "плану Б". Він полягатиме у тому, що влада призвичаїться до "дешевих вахтовиків", оскільки їхня наявність дозволить заощаджувати на соціальній інфраструктурі. Звісно, це уповільнить соціальний розвиток прифронтових територій, обмежить переїзд туди спеціалістів на постійне проживання й уповільнить формування спроможних громад.

За таких умов на Донеччині та Луганщині з'являтимуться депресивні знелюднені території. Оскільки від ставки на "вахтовиків" програють місцеві громади. Замість самодостатніх локальних громад отримаємо вахтові спільноти зі специфічними, а часом – конфліктними моделями соціальної взаємодії.

Аби уникнути гіршого сценарію, у стратегії відновлення необхідно серед пріоритетів визначити обов'язкову відбудову житлової, освітньої та медичної інфраструктури. Оскільки саме це може змусити заробітчанина перевезти в регіон родину й оселитися там назавжди.

Як перетворити вахтовий заробіток на стратегічну родинну інвестицію

Серед чинників, які впливають на готовність родини облаштуватися на новому місці, експерти називають:

стабільну зайнятість,

перспективу житла;

інфраструктуру для середньої освіти.

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За очікуваннями, середній вік переселенців складатиме 40 років. Ітиметься головним чином про родини із дітьми шкільного віку. А середня освіта, попри технології онлайн-навчання, вимагає локалізації й спонукає до сімейного облаштування. Тому наявність сучасної школи, разом із супутніми двома маркерами, схилятиме шальки терезів із вахтового заробітку на стратегічну родинну інвестицію.

У прифронтових регіонах нам доведеться прискорено відновлювати інфраструктуру для середньої і професійної освіти. Вже сьогодні мусимо готувати відповідну стратегію з опрацюванням трьох її складових:

персоналу,

учнів,

будівель.

Очевидно, що ми втратили і надалі будемо втрачати усі три складові.

Наразі неможливо визначити точно масштаби руйнувань і кадрових втрат серед вчителів та учнів. Тож для вибору моделей освітніх мереж варто спиратися на аналіз демографічної ситуації, моніторинг освітянських міграцій, соціологію щодо настроїв переміщених осіб. Так зможемо визначити приблизну кількість закладів і персоналу для організації освітнього процесу.

Серед урядових пріоритетів має бути надання пакета соціальних гарантій педагогічним працівникам, готовим їхати на деокуповані території. Насамперед – у вигляді конкурентних зарплат і службового житла.

Дієвим кроком для початку такої комунікації міг би стати освітянський кадровий реєстр, створений за прикладом резерву держслужбовців, запущеного Національним агентством з питань державної служби.

Окремий напрямок – відновлення системи професійної освіти, заточеної на потреби відновлення і розвитку локального підприємництва. Дієвий варіант – створення на рівні громад багатопрофільних центрів професіональної освіти. Для випускників шкіл і усіх спеціалістів, готових опанувати актуальний фах. Приміром, з обслуговування інженерних мереж, переробки будівельних відходів, просторового планування територій.

Я часто спілкуюся із представниками бізнесу і бачу можливості організувати стажування і подальше працевлаштування таких випускників. Стратегічна мета — перехід до багатопрофільних шкіл, інтегрованих у систему місцевого самоврядування. Бачу їх соціальними центрами громад, де формуватимуться запити на актуальні спеціальності.

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Скільки грошей потрібно на відновлення шкіл

Ключовий напрямок – прорахунок вартості відновлення освітянської інфраструктури у прифронтових регіонах. Для розуміння порядків цифр, можемо накласти довоєнні кошториси Мінрегіонбуду на поточну інформацію МОН. За даними Міносвіти, станом на лютий 2023 року росіяни зруйнували або пошкодили 1702 школи. З них 261 знищили вщент. Найбільше – у Донецькій, Харківській і Луганській областях.

На початку 2022 року на підконтрольній Україні частині Луганщини, сьогодні практично окупованій ворогом, функціонували 252 середні школи. Там навчалося близько 55 тисяч учнів і викладали понад 6 тисяч педагогів. Відомо:

111 шкіл зазнали пошкоджень;

11 – зруйновані;

у 83-х школах навчаються дистанційно понад 26 тисяч учнів (47%);

з них 7 тисяч перебувають за кордоном, 9,5 тисячі – внутрішньо переміщені здобувачі освіти, 9,3 тисячі – здобувають освіту з тимчасово окупованих територій.

Тобто 122 школи Луганщини з-поміж захоплених у 2022 році пошкоджені або зруйновані. За розрахунками Мінрегіонбуду від січня 2018 року вартість будівництва школи на тисячу місць складала 100 мільйонів гривень (3,2 мільйона євро).

Припустимо, що 111 шкіл Луганщини пошкоджені частково і їхнє відновлення може коштувати половину вартості нової школи. Тобто для їх відновлення знадобиться 177,6 мільйона євро. А для повної відбудови ще 11 – 35,2 мільйона євро. Загалом близько – 213 мільйонів євро.

У Донецькій області, за даними інтерактивного ресурсу МОН Save Schools, знищені 72 школи і 336 пошкоджені. Для їх відновлення за згаданим принципом потрібно загалом 768 мільйонів євро (230,4 мільйона євро на відбудову нових шкіл і 537,6 мільйона євро на відновлення пошкоджених).

За методологією Світового банку, об'єкт, пошкоджений на понад 40%, вважається зруйнованим. Очевидно, що упродовж однієї зими індекс ушкодження будівлі із зірваним дахом зростає із 20% до 50%, що подвоює вартість відбудови.

У таких умовах 122. Без відповідної експертизи ці показники є умовними. Але вони дають уявлення масштабів коштів, які необхідно акумулювати для відновлення інфраструктури для середньої освіти.

Мусимо займатися перспективним бюджетним плануванням та інтеграцією зусилля уряду, місцевих громад та суспільства для відновлення деокупованих територій за рахунок середньої та професійної освіти. Якщо цього не робити, отримаємо депресивні регіони на кшталт радянських. Це неприйнятно для України, як країни кандидата на вступ до ЄС.