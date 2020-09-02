В Україні з'явиться комісія для виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. До новоствореного органу увійдуть представники Верховної Ради, уряду та Офісу Президента.

Що відомо про новий орган

Рішення про створення органу Кабмін ухвалив на засіданні 2 вересня, інформує 24 канал.

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Створена комісія буде діяти як "тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів". Основним завданням комісії буде:

підготовка пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС, які розглядатиме уряд;

налагодження дій органів виконавчої влади у відносинах з ЄС та у переговорах щодо виконання Угоди;

вдосконалення нормативно-правової бази.

Хто увійде до складу комісії

Комісію очолить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Заступниками Шмигаля стануть віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Третім заступником призначать заступника голови Офісу Президента, прізвище якого не зазначили.

Рішення про створення комісії оприлюднять, коли його юридично опрацюють.