В Україні створять новий орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС: деталі
В Україні з'явиться комісія для виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. До новоствореного органу увійдуть представники Верховної Ради, уряду та Офісу Президента.
Що відомо про новий орган
Рішення про створення органу Кабмін ухвалив на засіданні 2 вересня, інформує 24 канал.
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Створена комісія буде діяти як "тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів". Основним завданням комісії буде:
- підготовка пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС, які розглядатиме уряд;
- налагодження дій органів виконавчої влади у відносинах з ЄС та у переговорах щодо виконання Угоди;
- вдосконалення нормативно-правової бази.
Хто увійде до складу комісії
- Комісію очолить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Заступниками Шмигаля стануть віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Третім заступником призначать заступника голови Офісу Президента, прізвище якого не зазначили.
Рішення про створення комісії оприлюднять, коли його юридично опрацюють.