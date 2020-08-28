Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Володимира Зеленського з досягненням перемир'я на Донбасі, а також боротьбу з COVID-19 та допомогу від МВФ.

Розмова Володимира Зеленського та Урсулою фон дер Ляєн відбулася 28 серпня. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Про COVID-19

Насамперед очільниця Єврокомісії привітала Зеленського з одужанням членів його родини від коронавірусної інфекції та побажала їм міцного здоров’я. Сторони обмінялися думками щодо епідемічної ситуації та постачання вакцини.

Ми вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні. Маємо для цього кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас,

– сказав очільник держави.

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Про саміт Україна – Європейський Союз

1 жовтня у Брюсселі повинен відбутися 22-й саміт Україна – Європейський Союз. Зеленський додав, що українська сторона налаштована на тісну взаємодію з інституціями ЄС. Водночас Урсула фон дер Ляєн наголосила на повній підтримці інтеграції України до Європейського Союзу.

Про допомогу від МВФ

Глава держави відзначив важливість рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 мільярда євро для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ. Український президент сподівається, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 мільйонів євро Україна отримає найближчим часом без додаткових умов.

Уряд України вже розпочав роботу над виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги,

– поінформував президент.

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Про перемир'я на Донбасі

Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Євросоюз повністю підтримує виконання Мінських угод. Вона привітала Зеленського й високо оцінила його зусилля у досягненні перемир’я, яке триває вже 33-й день, впродовж яких не було жодних бойових втрат.

Вона відзначила, що ЄС вважає неприйнятною тимчасову окупацію Кримського півострова, та висловила думку, що зустріч лідерів країн Нормандського формату, яка є надзвичайно важливою, треба провести якомога швидше.

Зверніть увагу! Протягом 27 серпня проросійські бойовики здійснили провокацію поблизу Авдіївки. Війська окупанта кілька разів вистрілили з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.